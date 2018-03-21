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21.03.2018  18:21

Стало відомо, коли визначиться доля тренера чоловічої збірної України

 Юрай Санітра/UA-Біатлон

Головний тренер чоловічої збірної України із біатлону Юрай Санітра хоче продовжити працювати з командою.

Про це він заявив в інтерв'ю UA-Біатлон. 

"Зараз я в Словаччині, буду в Києві орієнтовно в середині квітня. Тоді все і стане ясно. Є різні варіанти. Особисто я хочу продовжити співпрацю, адже два роки ми важко працювали з хлопцями і хочемо завершити свою справу", - каже словацький спеціаліст.

Також Санітра розповів про цікаве нововведення у збірних України.

"Не хочу забігати вперед, але розглядається такий варіант, який би чоловічу і жіночу команду, і у них буде один головний тренер. Але це ще робочий проект. Робити якісь висновки рано. Для початку треба буде провести детальний аналіз. Зрозуміти, як рухатися далі. Потрібно з перших днів думати про наступну Олімпіаду, адже не виключено, що в жіночій команді виникнуть кадрові питання", - цитує Санітру ХSport.

Нагадаємо, українці не потрапили у топ-10 естафети на етапі Кубку світу у Голменколлені. Це була заключна гонка сезону-2017/18 





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