Тренер оцінив перспективи українських біатлоністів
|Артем Прима
Українці Дмитро Підручний та Артем Прима вдвох витягнули не дуже вдалий сезон для збірної.
Про це в інтерв'ю UA-Біатлон заявив головний тренер синьо-жовтих Юрай Санітра.
"І Прима, і Підручний можуть ще додавати. В цьому році Артем і Дмитро витягли удвох мало не весь сезон, молодці. Сергій Семенов, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, залишається біатлоністом світового класу", - вважає Санітра.
"Є ще Тищенко та Ткаленко. До того ж треба проаналізувати виступи представників команди Б (очевидно, що маються на увазі біатлоністи, які виступають на Кубку IBU - ред.), провести відповідне тестування, щоб оцінити їх можливості і перспективи в головній команді", - цитує словацького спеціаліста XSport.
Раніше Санітра розповів про своє майбутнє біля керма чоловічої збірної України.
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