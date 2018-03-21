Тренер оцінив перспективи українських біатлоністів

Артем Прима

Українці Дмитро Підручний та Артем Прима вдвох витягнули не дуже вдалий сезон для збірної.

Про це в інтерв'ю UA-Біатлон заявив головний тренер синьо-жовтих Юрай Санітра.

"І Прима, і Підручний можуть ще додавати. В цьому році Артем і Дмитро витягли удвох мало не весь сезон, молодці. Сергій Семенов, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, залишається біатлоністом світового класу", - вважає Санітра.

"Є ще Тищенко та Ткаленко. До того ж треба проаналізувати виступи представників команди Б (очевидно, що маються на увазі біатлоністи, які виступають на Кубку IBU - ред.), провести відповідне тестування, щоб оцінити їх можливості і перспективи в головній команді", - цитує словацького спеціаліста XSport.

Раніше Санітра розповів про своє майбутнє біля керма чоловічої збірної України.