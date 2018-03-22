Сестри Семеренко не думають про завершення кар'єри
|Сестри Семеренко
Сестри Віта і Валя Семеренко не думають про завершення кар'єри.
Про це розповів тренер жіночої збірної України Григорій Шамрай.
"Віта коли поверталася в спорт була налаштована не один, а два-три роки попрацювати. Подивимося, як воно піде, там може ще й до наступної Олімпіади залишиться. Все буде залежати від результату і від стану здоров'я", - сказав він.
"Валентина теж на сьогоднішній день налаштована, і є бажання продовжити тренування, тому що вона розчарована своїм закінченням сезону, і у неї на душі немає того відчуття, що вона повністю реалізувалася. Так що будемо далі працювати, поправляти навесні своє здоров'я і приступати до роботи", - цитує тренера xsport.ua.
Раніше повідомлялося, що лідер жіночої команди з біатлону збирається завершити кар'єру в 27 років.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій