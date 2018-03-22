Норвезький біалоніст Йоганнес Бьо збирається влаштувати грандіозну вечірку в Росії
|Йоганнес Бьо
Норвежець Йоганнес Бьо, у випадку перемоги на Кубку світу, влаштує свято в Тюмені, де відбудеться останній етап змагань.
Про це повідомляє МатчТВ.
"Мрію виграти три гонки в Тюмені і одягнути жовту майку лідера. Тоді влаштую велику вечірку в неділю. Ми почнемо тут, у Тюмені. Можливо, я поведу деяких біатлоністів у місцевий нічний клуб. Потім після повернення додому буду проводити час з нареченою, сім'єю. Після - національний чемпіонат. Далі плану немає", - розповів Бьо-молодший.
"Я хотів би бути схожим на Антона Шипуліна. Він такий великий. Sexy man", - сказав біатлоніст.
"Ідеальна естафетна четвірка? Я б вибрав себе, Тар'єя (Бьо, - ред), Мартена Фуркада і Антона (Шипуліна, - ред.)", - поділився норвежець.
Етап Кубку світу в Тюмені відбудеться з 22 до 25 березня.
Нагадаємо, що Бьо фінішував третім у гонці переслідування в Голменколнені. Наразі він відстає від Фуркада на 49 очок у загальному заліку.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій