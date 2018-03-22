Норвезький біалоніст Йоганнес Бьо збирається влаштувати грандіозну вечірку в Росії

Йоганнес Бьо

Норвежець Йоганнес Бьо, у випадку перемоги на Кубку світу, влаштує свято в Тюмені, де відбудеться останній етап змагань.

Про це повідомляє МатчТВ.

"Мрію виграти три гонки в Тюмені і одягнути жовту майку лідера. Тоді влаштую велику вечірку в неділю. Ми почнемо тут, у Тюмені. Можливо, я поведу деяких біатлоністів у місцевий нічний клуб. Потім після повернення додому буду проводити час з нареченою, сім'єю. Після - національний чемпіонат. Далі плану немає", - розповів Бьо-молодший.

"Я хотів би бути схожим на Антона Шипуліна. Він такий великий. Sexy man", - сказав біатлоніст.

"Ідеальна естафетна четвірка? Я б вибрав себе, Тар'єя (Бьо, - ред), Мартена Фуркада і Антона (Шипуліна, - ред.)", - поділився норвежець.

Етап Кубку світу в Тюмені відбудеться з 22 до 25 березня.

Нагадаємо, що Бьо фінішував третім у гонці переслідування в Голменколнені. Наразі він відстає від Фуркада на 49 очок у загальному заліку.