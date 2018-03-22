Фуркад виграв спринт у Тюмені, Йоганнес Бьо провалив гонку
|Мартен Фуркад
22 березня в російському Тюмені відбулася спринтерська гонка заключного етапу Кубку світу з біатлону.
Перемогу в ній здобув француз Мартен Фуркад, друге місце посів його співвітчизник Сімон Дестьє, а бронза дісталася шведу Фредріку Ліндстрьому.
Норвежець Йоганнес Бьо, який був головним конкурентом Фуркада, завершив гонку на 14 позиції.
Зазначимо, що українці участі в гонках не братимуть через заборону Мінспорту виступати нашим спортсменам на території РФ.
Нагадаємо, що Бьо збирався влаштувати гучну вечірку в разі перемоги над Фуркадом у загальному заліку КС, однак цього вже точно не станеться.
Кубок світу
Тюмень (Росія)
Спринт
Чоловіки
22 березня
1. Мартен Фуркад (Франція, 0+0) 25:49.0
2. Сімон Дестьє (Франція, 0+0) +33.2
3. Фредрік Ліндстрьом (Швеція, 0+0) +33.5
…
14. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2+0) +1:22.4
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