Фуркад виграв спринт у Тюмені, Йоганнес Бьо провалив гонку

Мартен Фуркад

22 березня в російському Тюмені відбулася спринтерська гонка заключного етапу Кубку світу з біатлону.

Перемогу в ній здобув француз Мартен Фуркад, друге місце посів його співвітчизник Сімон Дестьє, а бронза дісталася шведу Фредріку Ліндстрьому.

Норвежець Йоганнес Бьо, який був головним конкурентом Фуркада, завершив гонку на 14 позиції.

Зазначимо, що українці участі в гонках не братимуть через заборону Мінспорту виступати нашим спортсменам на території РФ.

Нагадаємо, що Бьо збирався влаштувати гучну вечірку в разі перемоги над Фуркадом у загальному заліку КС, однак цього вже точно не станеться.

Кубок світу

Тюмень (Росія)

Спринт

Чоловіки

22 березня

1. Мартен Фуркад (Франція, 0+0) 25:49.0

2. Сімон Дестьє (Франція, 0+0) +33.2

3. Фредрік Ліндстрьом (Швеція, 0+0) +33.5

…

14. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2+0) +1:22.4