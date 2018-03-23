Віта Семеренко: Яку проблему ми вирішили, не поїхавши в Тюмень?

Віта Семеренко / AFP

Українська біатлоністка Віта Семеренко хотіла виступити на заключному етапі Кубку світу в Тюмені.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

"Про яку проблему ви говорите? Яку проблему ми вирішили? На мій погляд, непоїздка на заключний етап з конструктивом не має нічого спільного. Просто так склалися обставини, на жаль. І мені абсолютно зрозуміло рішення міністра і федерації", - сказала спортсменка.

"Рухаємося далі, я спланувала і погодила з тренерами початок підготовки до наступного сезону і готова далі захищати на ділі честь України!" - запевнила Віта.

"Для мене дев'ятий етап Кубку світу з біатлону - це змагання, які проводяться IBU, під егідою якої я змагаюся вже більше 15 років і якій я довіряю", - підкреслила Семеренко.

Нагадаємо, що сестри Семеренко не думають про завершення кар'єри.