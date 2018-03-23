Домрачева виграла спринт у Тюмені

Дарья Домрачева

23 березня в російському місті Тюмень відбулася жіноча спринтерська гонка в межах заключного етапу Кубку світу.

Перемогу в ній здобула білоруска Дарья Домрачева, другою прийшла фінська спортсменка Кайса Макаряйнен, а бронза дісталася Тіріль Екгофф з Норвегії.

Україна участі в тюменському етапі не бере через бойкот усіх змагань на території РФ.

Нагадаємо, що у чоловіків спринт виграв Мартен Фуркад.

Кубок світу

Тюмень (Росія)

Спринт

Жінки

23 березня

1. Дарья Домрачева (Білорусь) – 21.42,8 (0)

2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 1,2 (0)

3. Тіріль Екгофф (Норвегія) – 33,3 (1)