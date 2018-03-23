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221 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 17:31
Домрачева виграла спринт у Тюмені
|Дарья Домрачева
23 березня в російському місті Тюмень відбулася жіноча спринтерська гонка в межах заключного етапу Кубку світу.
Перемогу в ній здобула білоруска Дарья Домрачева, другою прийшла фінська спортсменка Кайса Макаряйнен, а бронза дісталася Тіріль Екгофф з Норвегії.
Україна участі в тюменському етапі не бере через бойкот усіх змагань на території РФ.
Нагадаємо, що у чоловіків спринт виграв Мартен Фуркад.
Кубок світу
Тюмень (Росія)
Спринт
Жінки
23 березня
1. Дарья Домрачева (Білорусь) – 21.42,8 (0)
2. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 1,2 (0)
3. Тіріль Екгофф (Норвегія) – 33,3 (1)
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій