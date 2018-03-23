Збірна України посіла шосте місце в Кубку націй, з наступного сезону жіноча квота зменшиться

Жіноча збірна України з біатлону посіла шосте місце в загальному заліку Кубку націй.

Це означає, що з наступного сезону квота наших спортсменок зменшиться з 6 до 5. Відтак, участь у світових змаганнях зможе брати саме така кількість спортсменок. При чому, за попередньої квоти в шість біатлоністок, тренерський штаб досить часто виставляв на гонки не більше п'яти.

Причиною цьому стала відмова України виступати на останньому етапі Кубку світу в російському місті Тюмень.

Кубок світу

Кубок націй

Жінки

1. Німеччина – 6179

2. Франція – 5887

3. Італія – 5407

4. Росія – 5237

5. Норвегія – 5232

6. Україна – 5097

7. Швеція – 5024

8. Білорусь – 4912

9. Швейцарія – 4532

10. Чехія – 4482