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23.03.2018  18:14

Збірна України посіла шосте місце в Кубку націй, з наступного сезону жіноча квота зменшиться

 

Жіноча збірна України з біатлону посіла шосте місце в загальному заліку Кубку націй.

Це означає, що з наступного сезону квота наших спортсменок зменшиться з 6 до 5. Відтак, участь у світових змаганнях зможе брати саме така кількість спортсменок. При чому, за попередньої квоти в шість біатлоністок, тренерський штаб досить часто виставляв на гонки не більше п'яти.

Причиною цьому стала відмова України виступати на останньому етапі Кубку світу в російському місті Тюмень.

Кубок світу

Кубок націй

Жінки

1. Німеччина – 6179
2. Франція – 5887
3. Італія – 5407
4. Росія – 5237
5. Норвегія – 5232
6. Україна – 5097
7. Швеція – 5024
8. Білорусь – 4912
9. Швейцарія – 4532
10. Чехія – 4482





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