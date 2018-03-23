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295 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 18:14
Збірна України посіла шосте місце в Кубку націй, з наступного сезону жіноча квота зменшиться
Жіноча збірна України з біатлону посіла шосте місце в загальному заліку Кубку націй.
Це означає, що з наступного сезону квота наших спортсменок зменшиться з 6 до 5. Відтак, участь у світових змаганнях зможе брати саме така кількість спортсменок. При чому, за попередньої квоти в шість біатлоністок, тренерський штаб досить часто виставляв на гонки не більше п'яти.
Причиною цьому стала відмова України виступати на останньому етапі Кубку світу в російському місті Тюмень.
Кубок світу
Кубок націй
Жінки
1. Німеччина – 6179
2. Франція – 5887
3. Італія – 5407
4. Росія – 5237
5. Норвегія – 5232
6. Україна – 5097
7. Швеція – 5024
8. Білорусь – 4912
9. Швейцарія – 4532
10. Чехія – 4482
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій