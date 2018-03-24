Мякяряйнен перемогла у гонці переслідування в Тюмені
|Кайса Мякяряйнен
Фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен перемогла у гонці переслідування на 9-му етапі Кубка світу.
Усього 2 десятих секунди (0,2 сек) Кайсі програла француженка Анаіс Бескон і посіла друге місце.
Третьою фінішувала Лаура Дальмаєр з Німеччини.
Зазначимо, що українці не беруть участі в етапі через бойкот змагань, які проходять на території РФ.
Кубок світу
Тюмень (Росія)
Гонка переслідування
Жінки
24 березня
01 (02). Кайса Макарайнен (Фінляндія) – (0+1+1+0)
02 (04). Анаїс Бескон (Франція) – (0+0+0+1) +0.2
03 (06). Лаура Дальмаєр (Німеччина) – (0+0+0+1) +17.5
04 (01). Дар’я Домрачева (Білорусь) – (1+0+0+2) +35.1
05 (11). Каролін Горхлер (Німеччина) – (1+0+0+0) +46.8
06 (12). Анастасія Кузьміна (Словаччина) – (0+1+2+1) +59.9
Нагадаємо, що у чоловічій гонці переслідування на етапі Кубку світу в Тюмені тріумфував француз Мартен Фуркад.
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