Фуркад провалив мас-старт у Тюмені, золото здобув Цвєтков

Максім Цвєтков

25 березня в Тюмені відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.

Перемогу в ній здобув росіянин Максім Цвєтков, другим прийшов норвежець Ерленд Бьонтегорд, а замкнув трійку його співвітчизник Йоганнес Бьо.

Лідер загального заліку Мартен Фуркад посів аж 19 сходинку.

Україна участі в тюменському етапі Кубку світу не бере через заборону міністерства виступати спортсменам на території РФ.

Кубок світу

Тюмень (Росія)

Мас-старт

Чоловіки

25 березня

1. Максім Цвєтков (Росія) – 37.37,3 (0)

2. Ерленд Овренг Бьонтегорд (Норвегія) – 2,7 (0)

3. Йоганнес Бьо (Норвегія) – 16,6 (2)

...

19. Мартен Фуркад (Франція) – 1.11,2 (4)

Нагадаємо, що Фуркад виграв гонку переслідування в Тюмені.