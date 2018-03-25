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328 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 15:51
Фуркад провалив мас-старт у Тюмені, золото здобув Цвєтков
|Максім Цвєтков
25 березня в Тюмені відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.
Перемогу в ній здобув росіянин Максім Цвєтков, другим прийшов норвежець Ерленд Бьонтегорд, а замкнув трійку його співвітчизник Йоганнес Бьо.
Лідер загального заліку Мартен Фуркад посів аж 19 сходинку.
Україна участі в тюменському етапі Кубку світу не бере через заборону міністерства виступати спортсменам на території РФ.
Кубок світу
Тюмень (Росія)
Мас-старт
Чоловіки
25 березня
1. Максім Цвєтков (Росія) – 37.37,3 (0)
2. Ерленд Овренг Бьонтегорд (Норвегія) – 2,7 (0)
3. Йоганнес Бьо (Норвегія) – 16,6 (2)
...
19. Мартен Фуркад (Франція) – 1.11,2 (4)
Нагадаємо, що Фуркад виграв гонку переслідування в Тюмені.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій