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126 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 17:51
Жіночий мас-старт в Тюмені виграла Домрачева
|Дарья Домрачева
25-го березня на етапі Кубка світу в Тюмені відбувся жіночий мас-старт.
Перемогу здобула Дарья Домрачева, другою прийшла Пауліна Фіалкова, трійку замкнула Анаіс Шевальє.
Як відомо, раніше Фуркад провалив мас-старт у Тюмені, золото здобув Цвєтков.
Кубок світу
Тюмень (Росія)
Мас-старт
Жінки
25 березня
1. Дарья Домрачева (Білорусь) (0+0+1+0) 35:27.4
2. Пауліна Фіалкова (Словаччина) (1+0+0+0) +1.8
3. Анаїс Шевальє (Франція) (0+0+0+0) +6.6
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Шеф-редактор: Дмитро Копій