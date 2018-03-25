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25.03.2018  17:51

Жіночий мас-старт в Тюмені виграла Домрачева

Дарья Домрачева

25-го березня на етапі Кубка світу в Тюмені відбувся жіночий мас-старт.

Перемогу здобула Дарья Домрачева, другою прийшла Пауліна Фіалкова, трійку замкнула Анаіс Шевальє.

Як відомо, раніше Фуркад провалив мас-старт у Тюмені, золото здобув Цвєтков.

Кубок світу

Тюмень (Росія)

Мас-старт

Жінки

25 березня

1. Дарья Домрачева (Білорусь) (0+0+1+0) 35:27.4
2. Пауліна Фіалкова (Словаччина) (1+0+0+0) +1.8
3. Анаїс Шевальє (Франція) (0+0+0+0) +6.6





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