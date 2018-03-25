Мякяряйнен перемогла в загальному заліку Кубка світу, Джима - 11-а

Кайса Мякяряйнен

Кайса Мякяряйнен фінішувала 6-ю в мас-старті в Тюмені і здобула перемогу в загальному заліку Кубка світу сезону-2017/18.

Найкращою з українок в загальному заліку стала Юлія Джима - 11-е місце.

Нагадаємо, українські біатлоністи бойкотували етап в Тюмені.

Кубок світу-2018

Загальний залік

1. Кайса Мякяряйнен (Фінляндія) - 822

2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 819

3. Дарья Домрачева (Білорусь) - 804

4. Лаура Дальмаєр (Німеччина) - 730

5. Доротея Вірер (Італія) - 681

...

11. Юлія Джима (Україна) - 483

15. Віта Семеренко (Україна) - 437

21. Валентина Семеренко (Україна) - 350

42. Анастасія Меркушина (Україна) - 157

52. Олена Підгрушна (Україна) - 96

53. Ірина Варвинець (Україна) - 84