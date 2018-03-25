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25.03.2018  18:38

Мякяряйнен перемогла в загальному заліку Кубка світу, Джима - 11-а

Кайса Мякяряйнен

Кайса Мякяряйнен фінішувала 6-ю в мас-старті в Тюмені і здобула перемогу в загальному заліку Кубка світу сезону-2017/18.

Найкращою з українок в загальному заліку стала Юлія Джима - 11-е місце.

Нагадаємо, українські біатлоністи бойкотували етап в Тюмені.

Кубок світу-2018

Загальний залік

1. Кайса Мякяряйнен (Фінляндія) - 822
2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 819
3. Дарья Домрачева (Білорусь) - 804
4. Лаура Дальмаєр (Німеччина) - 730
5. Доротея Вірер (Італія) - 681

...

11. Юлія Джима (Україна) - 483
15. Віта Семеренко (Україна) - 437
21. Валентина Семеренко (Україна) - 350
42. Анастасія Меркушина (Україна) - 157
52. Олена Підгрушна (Україна) - 96
53. Ірина Варвинець (Україна) - 84





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