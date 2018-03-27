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27.03.2018  16:38

Стало відомо, скільки коштував Джимі бойкот етапу Кубка світу в Тюмені

Юлія Джима

27-річна українська біатлоністка Юлія Джима через пропуск етапу Кубка світу в Тюмені втратила шість тисяч євро.

Саме така сума виплачується за 10-е місце в загальному заліку, яке займала українка до заключного етапу Кубка світу.

Після цього етапу на 10-е місце піднялася німкеня Ванесса Гінц, а Джима опустилася на 11-е місце, пише Трибуна.

Як відомо, раніше Джима зробила важливу заяву щодо майбутньої кар'єри.





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