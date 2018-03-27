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117 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 16:38
Стало відомо, скільки коштував Джимі бойкот етапу Кубка світу в Тюмені
|Юлія Джима
27-річна українська біатлоністка Юлія Джима через пропуск етапу Кубка світу в Тюмені втратила шість тисяч євро.
Саме така сума виплачується за 10-е місце в загальному заліку, яке займала українка до заключного етапу Кубка світу.
Після цього етапу на 10-е місце піднялася німкеня Ванесса Гінц, а Джима опустилася на 11-е місце, пише Трибуна.
Як відомо, раніше Джима зробила важливу заяву щодо майбутньої кар'єри.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій