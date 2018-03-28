Підгрушній та Валі Семеренко пророкують безперспективне майбутнє у збірній України

Олена Підгрушна

Олімпійські чемпіонки Сочі-2014 Олена Підгрушна та Валентина Семеренко можуть опинитися поза основною командою у збірній України.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Я не бачу, що в команді буде Валя Семеренко і Олена Підгрушна. У них специфічні вимоги, специфічний стан, яке потребує специфічного уваги, а це впливатиме на молодь. Тому, думаю, що краще їм буде готуватися індивідуально, зі своїми планами і тренерами. А ми будемо допомагати", - вважає Бринзак.

"У нас є з кого формувати нову команду. Зараз проведемо наукове обстеження, функціональний стан. Побачимо ті висновки, які нам дадуть наука, медицина, плюс деякі свої думки є, і сформуємо нову команду", - цитує функціонера XSport.

Нагадаємо, тренер збірної України Григорій Шамрай зробив заяву щодо майбутнього Валі Семеренко.

Також після Пхенчхана-2018 про свою майбутню кар'єру зробила важливу заяву Олена Підгрушна. При цьому вона критично висловилася про перспективи молодих біатлоністок у збірній України.

Раніше повідомлялося, що лідер жіночої команди з біатлону збирається завершити кар'єру в 27 років.