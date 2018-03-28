Бринзак про рішення Джими завершити кар'єру: Сподіваюся на її тверезий розум

Юлія Джима

У Федерація біатлону України сподіваються, що 27-річний лідер збірної Юлія Джима не буде завершувати кар'єру.

Про це в інтерв'ю XSport заявив президент організації Володимир Бринзак.

"Я думаю, що немає сенсу їй зараз закінчувати кар'єру. І вік, і ситуація у світовому біатлоні дозволяють їй бути одним з лідерів. Тому сподіваюся на її тверезий розум. І сподіваюсь, що вона прийме правильне рішення", - заявив Бринзак.

Нагадаємо, раніше Джима заявила, що думає про завершення кар'єри.

Пізніше вона підтвердила, що поки не прийняла остаточного рішення, а хоче відпочити.