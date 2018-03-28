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639 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 09:58
Бринзак про рішення Джими завершити кар'єру: Сподіваюся на її тверезий розум
|Юлія Джима
У Федерація біатлону України сподіваються, що 27-річний лідер збірної Юлія Джима не буде завершувати кар'єру.
Про це в інтерв'ю XSport заявив президент організації Володимир Бринзак.
"Я думаю, що немає сенсу їй зараз закінчувати кар'єру. І вік, і ситуація у світовому біатлоні дозволяють їй бути одним з лідерів. Тому сподіваюся на її тверезий розум. І сподіваюсь, що вона прийме правильне рішення", - заявив Бринзак.
Нагадаємо, раніше Джима заявила, що думає про завершення кар'єри.
Пізніше вона підтвердила, що поки не прийняла остаточного рішення, а хоче відпочити.
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