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28.03.2018  09:58

Бринзак про рішення Джими завершити кар'єру: Сподіваюся на її тверезий розум

 Юлія Джима

У Федерація біатлону України сподіваються, що 27-річний лідер збірної Юлія Джима не буде завершувати кар'єру. 

Про це в інтерв'ю XSport заявив президент організації Володимир Бринзак. 

"Я думаю, що немає сенсу їй зараз закінчувати кар'єру. І вік, і ситуація у світовому біатлоні дозволяють їй бути одним з лідерів. Тому сподіваюся на її тверезий розум. І сподіваюсь, що вона прийме правильне рішення", - заявив Бринзак. 

Нагадаємо, раніше Джима заявила, що думає про завершення кар'єри

Пізніше вона підтвердила, що поки не прийняла остаточного рішення, а хоче відпочити.





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