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28.03.2018  11:23

Сестри Семеренко не доживуть до Пекіна-2022 як спортсмени - Бринзак

 Сестри Семеренко

Провідні та титуловані спортсменки Віта та Валентина Семеренко завершать свої виступи до Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. 

Таку заяву зробив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. 

"Віта хоче ще рік-два побігати, про Валю - не знаю. Ми будемо формувати нову молоду команду, тому що розуміємо, що ні Валя, ні Віта до Пекіну вже не доживуть як спортсмени. Тому нам треба думати про тих спортсменів, які виступатимуть в Пекіні. Прийшов час проводити зміну поколінь", - заявив Бринзак.

Нагадаємо, раніше Бринзак зробив гучну заяву про перспективи Валентини Семеренко та Олени Підгрушної у збірній України.

Раніше тренер збірної України Григорій Шамрай зробив заяву щодо майбутнього Валі Семеренко.

Також після Пхенчхана-2018 про свою майбутню кар'єру зробила важливу заяву Олена Підгрушна. При цьому вона критично висловилася про перспективи молодих біатлоністок у збірній України.

Одразу після Пхенчхана-2018 Валя Семеренко зробила декілька скандальних заяв про збірну України.





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