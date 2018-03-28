Названо ім'я ймовірного кандидата на посаду тренера збірної України

Словацький спеціаліст Юрай Санітра залишиться у збірній України, проте скоріше за все у трохи іншій ролі.

Це випливає із висловлювання президента ФБУ Володимира Бринзака.

"Думаю, що Юрай залишиться і буде тренувати. Хоча ми продовжуємо шукати варіанти", - заявив Бринзак в інтерв'ю XSport.

Судячи з усього, мова йде про те, що Санітра буде займатися і жіночою командою.

Нагадаємо, що словацький спеціаліст тренував чоловічу команду.

Сам Санітра заявив, що його доля у збірній України вирішиться у квітні.

Нагадаємо, раніше Бринзак зробив гучну заяву про перспективи Валентини Семеренко та Олени Підгрушної у збірній України.