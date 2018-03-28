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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
515 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.03.2018 12:58
Названо ім'я ймовірного кандидата на посаду тренера збірної України
Словацький спеціаліст Юрай Санітра залишиться у збірній України, проте скоріше за все у трохи іншій ролі.
Це випливає із висловлювання президента ФБУ Володимира Бринзака.
"Думаю, що Юрай залишиться і буде тренувати. Хоча ми продовжуємо шукати варіанти", - заявив Бринзак в інтерв'ю XSport.
Судячи з усього, мова йде про те, що Санітра буде займатися і жіночою командою.
Нагадаємо, що словацький спеціаліст тренував чоловічу команду.
Сам Санітра заявив, що його доля у збірній України вирішиться у квітні.
Нагадаємо, раніше Бринзак зробив гучну заяву про перспективи Валентини Семеренко та Олени Підгрушної у збірній України.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій