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28.03.2018  12:58

Названо ім'я ймовірного кандидата на посаду тренера збірної України

 

Словацький спеціаліст Юрай Санітра залишиться у збірній України, проте скоріше за все у трохи іншій ролі.

Це випливає із висловлювання президента ФБУ Володимира Бринзака.

"Думаю, що Юрай залишиться і буде тренувати. Хоча ми продовжуємо шукати варіанти", - заявив Бринзак в інтерв'ю XSport.

Судячи з усього, мова йде про те, що Санітра буде займатися і жіночою командою. 

Нагадаємо, що словацький спеціаліст тренував чоловічу команду. 

Сам Санітра заявив, що його доля у збірній України вирішиться у квітні.

Нагадаємо, раніше Бринзак зробив гучну заяву про перспективи Валентини Семеренко та Олени Підгрушної у збірній України





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