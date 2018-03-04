Підгрушна: Де ця молодь і чому вона нас не перемагає?

Олена Підгрушна

Омолодження збірної України з біатлону навряд відбудеться найближчим часом.

На це натякнула учасниця Ігор-2018 у Пхенчхані Олена Підгрушна, пише офіційний сайт ФБУ.

"Звичайно, я не задоволена. Тому що і стрілянина була жахлива, і хід - результат був зовсім не такий, на який я розраховувала. Та й не тільки я. Важко було боротися з цим розчаруванням. Потім намагалися робити ставку на Олімпійські ігри, але в підсумку і там не вдалося навіть стартувати. Якщо підсумувати, то цей рік можна вважати втраченим в кар'єрі", - зізналася спортсменка.

"З Урошем ми працювали три роки, і протягом цього часу було використано три різні методики. І так вийшло, що перша з них підійшла мені повністю, а останні два роки щось пішло не так", - пояснила біатлоністка.

"Ми зараз багато чуємо - дайте дорогу молодим. Так будь ласка! Але де ця молодь і чому вона нас не перемагає? Коли Меркушина або Варвинець почали себе проявляти, у них ніяких проблем немає - вони в команді. Але, якщо молода спортсменка програє мені, навіть коли я стартую після хвороби, тоді як можна її поставити замість мене?" - питає Підгрушна.

Нагадаємо, що в Ірини Варвинець немає ніякого засмучення після Пхенчхану.