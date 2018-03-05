Збірна Чехії відкликала заявку з етапу Кубка світу в Тюмені

Збірна Чехії відкликала заявку з етапу Кубка світу в Тюмені.

Про це повідомили в Центрі спортивної підготовки і проведення спортивних заходів Тюменської області.

"Збірна Чехії не підтвердила заявку на участь в Тюменському етапі Кубка світу з біатлону, але візьме участь в Кубку IBU в Уваті", - заявили представники організації, яких цитує ТАСС.

Раніше про бойкот етапу Кубка світу, який пройде в Тюмені з 22 по 25 березня, оголосили збірні США і Канади.

Також була інформація, що збірна України не бойкотуватиме етап Кубку світу в Росії.