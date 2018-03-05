229 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 13:12
Збірна Чехії відкликала заявку з етапу Кубка світу в Тюмені
Збірна Чехії відкликала заявку з етапу Кубка світу в Тюмені.
Про це повідомили в Центрі спортивної підготовки і проведення спортивних заходів Тюменської області.
"Збірна Чехії не підтвердила заявку на участь в Тюменському етапі Кубка світу з біатлону, але візьме участь в Кубку IBU в Уваті", - заявили представники організації, яких цитує ТАСС.
Раніше про бойкот етапу Кубка світу, який пройде в Тюмені з 22 по 25 березня, оголосили збірні США і Канади.
Також була інформація, що збірна України не бойкотуватиме етап Кубку світу в Росії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій