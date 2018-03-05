86 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 22:17
Бьорндален візьме участь в етапі Кубку світу в Контіолахті
|Уле Ейнар Бьорндален
Легендарний норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бьорндален виступить на найближчих біатлонних змаганнях.
Про це повідомляє langrenn.
Спортсмен замінить в складі збірної Норвегії Еміля Хегле Свенсена, який захворів.
Етап Кубку світу в фінському Контіолахті відбудеться з 8 до 11 березня, пише Трибуна.
Нагадаємо, що легендарного Бйорндалена не взяли до збірної Норвегії на ОІ-2018.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій