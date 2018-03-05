Бьорндален візьме участь в етапі Кубку світу в Контіолахті

Уле Ейнар Бьорндален

Легендарний норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бьорндален виступить на найближчих біатлонних змаганнях.

Про це повідомляє langrenn.

Спортсмен замінить в складі збірної Норвегії Еміля Хегле Свенсена, який захворів.

Етап Кубку світу в фінському Контіолахті відбудеться з 8 до 11 березня, пише Трибуна.

Нагадаємо, що легендарного Бйорндалена не взяли до збірної Норвегії на ОІ-2018.