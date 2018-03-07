Норвезький біатлоніст сфотографувався у футболці з Путіним. ФОТО

Норвезький біатлоніст Ветле Крістіансен сфотографувався у футболці із зображенням президента РФ Владіміром Путіним на ній.

Фотографію із підписом він виклав на своїй сторінці в Instagram.

"Все готове для завершення сезону в Росії", - підписав фото Крістіансен, маючи на увазі етап Кубку світу у російській Тюмені.

Нагадаємо, раніше важливу заяву щодо участі збірної Норвегії в етапі у Тюмені зробив Йоганнес Бьо.

Як відомо, раніше конгрес IBU прийняв рішення залишити у календарі етап у Тюмені. Змагання відбудуться 22-25 березня.

Нагадаємо, про бойкот етапу у Тюмені вже висловилися у збірній Канади. Також бойкотувати змагання будуть збірні США та Чехії.

При цьому у збірній України поки не збираються бойкотувати тюменський етап.