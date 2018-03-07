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364 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 22:25
Норвезький біатлоніст сфотографувався у футболці з Путіним. ФОТО
Норвезький біатлоніст Ветле Крістіансен сфотографувався у футболці із зображенням президента РФ Владіміром Путіним на ній.
Фотографію із підписом він виклав на своїй сторінці в Instagram.
"Все готове для завершення сезону в Росії", - підписав фото Крістіансен, маючи на увазі етап Кубку світу у російській Тюмені.
Нагадаємо, раніше важливу заяву щодо участі збірної Норвегії в етапі у Тюмені зробив Йоганнес Бьо.
Як відомо, раніше конгрес IBU прийняв рішення залишити у календарі етап у Тюмені. Змагання відбудуться 22-25 березня.
Нагадаємо, про бойкот етапу у Тюмені вже висловилися у збірній Канади. Також бойкотувати змагання будуть збірні США та Чехії.
При цьому у збірній України поки не збираються бойкотувати тюменський етап.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій