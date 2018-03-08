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311 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.03.2018 23:34
Стало відомо, хто побіжить жіночий спринт у складі збірної України в Контіолахті
|Ірина Варвинець
9 березня у фінському Контіолахті в межах сьомого етапу Кубку світу відбудеться жіночий спринт.
У ньому візьмуть участь п'ять українок: Ірина Варвинець, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко й Анастасія Меркушина.
Початок гонки - о 18:45.
Нагадаємо, що напередодні у чоловічій гонці найкращий результат українців - 52 місце.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій