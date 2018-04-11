В Австрії провели обшуки у штаб-квартирі IBU

Австрійська поліція провела обшуки у штаб-квартирі Міжнародного союзу біатлоністів у Зальцбургу.

Оперативники під час слідчих дій вилучили документи із офісу, повідомляє телекомпанія ORF.

Стало відомо, що обшуки пов'язані з порушеннями антидопінгових правил, але поки невідомо, про що саме йде мова.

Існує і друга версія причини обшуків. APA пише, що напередодні слідчі Єврокомісії провели ряд обшуків в різних компаніях, в тому числі в 21st Century Fox, які пов'язані з порушеннями в поширенні прав на показ спортивних подій. Поки, правда, невідомо, чи має якийсь стосунок до IBU.

У Союзі біатлоністів обшуки поки ніяк не коментують. Очікується, що в організації дадуть певні пояснення трохи згодом, пише СпортАрена.

Нагадаємо, що незважаючи на заборони для участі в Олімпійських іграх ряду російських спортсменів, в IBU допустили їх до змагань під своєю егідою.