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11.04.2018  22:27

Російські біатлоністи та допінг стали причиною обшуку у штаб-квартирі IBU

 

Обшук у штаб-квартирі Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) пов'язаний із російськими спортсменами та допінгом. 

Як пише видання Le Monde, мова йде про позитивні допінг-проби росіян, про які зазначається у 16-сторінковій доповіді WADA, який у свою чергу було передано поліції Австрії та Норвегії, а також Інтерполу для проведення докладного розслідування. 

Учасники розслідування підтвердили, що справа пов'язана з допінгом, проте детальних коментарів не дають. Le Monde же вказує, що слідчі підозрюють, ніби російська сторона купила мовчання IBU по допінгових справах, щоб на порушення росіян були закриті очі.

Під основним ударом опинилися глава IBU Андерс Бессеберг і генеральний секретар організації Ніколь Реш, які нібито захищали інтереси Росії.

У свою чергу в IBU підтвердили, що Бессеберг та Реш є головними фігурантами розслідування, а також заявили, що організація сприяє проведенню слідчих дій.

Нагадаємо, що незважаючи на довічну дискваліфікацію МОК декількох російських спортсменів, в IBU допустили їх до змагань під своєю егідою.

Також в IBU вирішили залишити у календарі декілька стартів в Росії, незважаючи на критику з боку представників провідних біатлонних держав





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