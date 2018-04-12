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365 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 14:11
У збірної України буде новий тренер
|Урош Велепец
Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепец залишив свою посаду.
Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак виданню xsport.
Прізвище нового тренера та інші деталі поки що невідомі.
Нагадаємо, що Велепецу не вистачило часу, щоб вивести дівчат на пік форми.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій