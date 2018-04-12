У збірної України буде новий тренер

Урош Велепец

Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепец залишив свою посаду.

Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак виданню xsport.

Прізвище нового тренера та інші деталі поки що невідомі.

Нагадаємо, що Велепецу не вистачило часу, щоб вивести дівчат на пік форми.