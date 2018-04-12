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126 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 20:58
Обшуки у штаб-квартирі IBU: президента організації відсторонено від посади
|Андерс Бессеберг
Президент Міжнародного союзу біатлону Андерс Бессеберг тимчасово не буде виконувати свої повноваження.
Це пов'язано із тим, що на даний момент він є фігурантом розслідування, яке проводить австрійська та норвезька поліція.
Також поки що не братиме участь у діяльності організації генеральний секретар Ніколь Реш - щодо неї також проводяться слідчі дії.
Предметом розслідування є приховування інформації щодо допінг-проб російських біатлоністів. У ЗМІ фігурують дані, що Бессеберг приховав приблизно 65 випадків вживання заборонених препаратів росіянами.
При цьому у Всесвітній антидопінговій агенції (WADA) поки що не дають ніяких коментарів з приводу розслідування.
Нагадаємо, 10 квітня у штаб-квартирі IBU у Зальцбургу пройшли обшуки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій