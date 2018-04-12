Обшуки у штаб-квартирі IBU: президента організації відсторонено від посади

Андерс Бессеберг

Президент Міжнародного союзу біатлону Андерс Бессеберг тимчасово не буде виконувати свої повноваження.

Це пов'язано із тим, що на даний момент він є фігурантом розслідування, яке проводить австрійська та норвезька поліція.

Також поки що не братиме участь у діяльності організації генеральний секретар Ніколь Реш - щодо неї також проводяться слідчі дії.

Предметом розслідування є приховування інформації щодо допінг-проб російських біатлоністів. У ЗМІ фігурують дані, що Бессеберг приховав приблизно 65 випадків вживання заборонених препаратів росіянами.

При цьому у Всесвітній антидопінговій агенції (WADA) поки що не дають ніяких коментарів з приводу розслідування.

Нагадаємо, 10 квітня у штаб-квартирі IBU у Зальцбургу пройшли обшуки.