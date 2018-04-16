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239 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 16:55
Підручний: З Росією треба припинити будь-які відносини
|Дмитро Підручний
Україна має припинити усі відносини з Російською Федерацією.
Так вважає український біатлоніст Дмитро Підручний.
"З огляду на те, що Росія веде з нами війну, звичайно, їхати туди не треба. Вважаю, що з країною, яка на нас напала, потрібно припинити будь-які відносини", - сказав спортсмен.
"У той же час спорт називають послом світу. Можливо, варто було поїхати туди і довести, що ми сильніші, ніж вони? Але це припущення. Загалом вважаю, що рішення не їхати до Тюмені було правильним", - цитує Підручного Тиждень.
Нагадаємо, що Мінспорту видало наказ, який забороняє українцям виступати на змаганнях у Росії.
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