72-річний голова Міжнародного союзу біатлоністів розважався з повіями за кошт росіян

Андерс Бессеберг

Президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерс Бессеберг опинився в центрі скандалу.

Про це повідомляє Сегодня.

72-річного норвежця підозрюють в отриманні хабара в розмірі 240 тисяч доларів в обмін на приховування допінг-проб російських біатлоністів.

Раніше повідомлялося, що чиновник з 2011 року приховав 65 допінг-випадків з росіянами, які стосуються позитивних допінг-проб або аномальних показників крові (біологічного паспорта).

Німецьке видання Bild повідомляє, що Бессеберг крім грошової компенсації користувався послугами повій, які йому оплачувала російська делегація. Бессеберг покинув свій пост на час розслідування, яке проводить австрійська поліція.

Нагадаємо, що Коукалова відмовилася потиснути руку президенту IBU. ФОТО.