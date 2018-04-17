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17.04.2018  13:37

Чеська біатлоністка Коукалова розповіла, як танцювала стриптиз перед весіллям

Габріела Коукалова

Чеська спортсменка Габріела Коукалова повідомила, що на парубочій вечірці перед весіллям з Петером Коукалом танцювала стриптиз.

Про це вона написала в автобіографії.

"Я скинула бюстгальтер, побачила, як кричить Петер, і після цього танцювальний номер припинився. Деякі хлопці були розчаровані тим, що ми його не завершили", - цитує Коукалову tyden.cz.

Нагадаємо, що Коукалова пропустить сезон-2018/2019.





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