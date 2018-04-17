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301 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.04.2018 13:37
Чеська біатлоністка Коукалова розповіла, як танцювала стриптиз перед весіллям
|Габріела Коукалова
Чеська спортсменка Габріела Коукалова повідомила, що на парубочій вечірці перед весіллям з Петером Коукалом танцювала стриптиз.
Про це вона написала в автобіографії.
"Я скинула бюстгальтер, побачила, як кричить Петер, і після цього танцювальний номер припинився. Деякі хлопці були розчаровані тим, що ми його не завершили", - цитує Коукалову tyden.cz.
Нагадаємо, що Коукалова пропустить сезон-2018/2019.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій