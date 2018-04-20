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465 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 12:29
Українка тренуватиме збірну Польщі
|Надія Бєлова / biathlon.com.ua
Українська екс-біатлоністка Надія Бєлова стала головним тренером польської жіночої збірної з біатлону.
Про це в своєму Twitter написав польський колишній біатлоніст Томаш Сікора.
Nadia Bielova trenerka polskich biathlonistek!!! Świetna wiadomość!!! 👏👏👏Powodzenia trenerko 👍— Tomasz Sikora (@ToSikora) 20 квітня 2018 р.
"Надія Бєлова - тренер польських біатлоністок. Чудові новини! Удачі, тренер!", - написав Сікора.
Як відомо, попередні два роки Бєлова тренувала молодіжну збірну Польщі.
Українка переїхала до Польщі в 2016 році, коли поступилася місцем в чоловічій збірній України Юраю Санітрі.
Раніше Бєлова вже працювала з польською збірною - з 2002 по 2011 рік вона тренувала жіночу команду, пише isport.ua.
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