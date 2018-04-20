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20.04.2018  12:29

Українка тренуватиме збірну Польщі

Надія Бєлова / biathlon.com.ua

Українська екс-біатлоністка Надія Бєлова стала головним тренером польської жіночої збірної з біатлону.

Про це в своєму Twitter написав польський колишній біатлоніст Томаш Сікора.

"Надія Бєлова - тренер польських біатлоністок. Чудові новини! Удачі, тренер!", - написав Сікора.

Як відомо, попередні два роки Бєлова тренувала молодіжну збірну Польщі.

Українка переїхала до Польщі в 2016 році, коли поступилася місцем в чоловічій збірній України Юраю Санітрі.

Раніше Бєлова вже працювала з польською збірною - з 2002 по 2011 рік вона тренувала жіночу команду, пише isport.ua.





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