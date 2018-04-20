Українка тренуватиме збірну Польщі

Надія Бєлова / biathlon.com.ua

Українська екс-біатлоністка Надія Бєлова стала головним тренером польської жіночої збірної з біатлону.

Про це в своєму Twitter написав польський колишній біатлоніст Томаш Сікора.

Nadia Bielova trenerka polskich biathlonistek!!! Świetna wiadomość!!! 👏👏👏Powodzenia trenerko 👍 — Tomasz Sikora (@ToSikora) 20 квітня 2018 р.

"Надія Бєлова - тренер польських біатлоністок. Чудові новини! Удачі, тренер!", - написав Сікора.

Як відомо, попередні два роки Бєлова тренувала молодіжну збірну Польщі.

Українка переїхала до Польщі в 2016 році, коли поступилася місцем в чоловічій збірній України Юраю Санітрі.

Раніше Бєлова вже працювала з польською збірною - з 2002 по 2011 рік вона тренувала жіночу команду, пише isport.ua.