Санітра продовжить тренувати збірну України

Юрай Санітра

Словенський фахівець Юрай Санітра продовжить співпрацю з чоловічої збірної України з біатлону.

Як відомо, він очолив команду в 2016 році.

При цьому, поки невідомо, хто замінить Уроша Велепца, який раніше залишив посаду головного тренера жіночої збірної.