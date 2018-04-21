СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
76 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 16:46
Санітра продовжить тренувати збірну України
|Юрай Санітра
Словенський фахівець Юрай Санітра продовжить співпрацю з чоловічої збірної України з біатлону.
Як відомо, він очолив команду в 2016 році.
При цьому, поки невідомо, хто замінить Уроша Велепца, який раніше залишив посаду головного тренера жіночої збірної.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій