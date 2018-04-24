Двоє біатлоністів завершили виступи в збірній України

Володимир Семаков

Олександр Жирний і Володимир Семаков припинили виступи в складі чоловічої збірної України з біатлону.

Біатлоністи планують в наступному сезоні виступати на внутрішніх російських стартах.

Обидва спортсмени раніше виступали за збірну Росії, а Україну почали представляти перед сезоном 2014/2015.

Найкращим особистим результатом 31-річного Жирного стало 13-е місце в спринті на етапі Кубка світу в Ханти-Мансійську.

Для 32-річного Семакова найкращим результатом на етапах Кубка світу є 12-е місце в Антхольці, пише Xsport.

Раніше була інформація, що українка тренуватиме збірну Польщі.

Також була інформація, що Санітра продовжить тренувати збірну України.