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310 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 23:54
Двоє біатлоністів завершили виступи в збірній України
|Володимир Семаков
Олександр Жирний і Володимир Семаков припинили виступи в складі чоловічої збірної України з біатлону.
Біатлоністи планують в наступному сезоні виступати на внутрішніх російських стартах.
Обидва спортсмени раніше виступали за збірну Росії, а Україну почали представляти перед сезоном 2014/2015.
Найкращим особистим результатом 31-річного Жирного стало 13-е місце в спринті на етапі Кубка світу в Ханти-Мансійську.
Для 32-річного Семакова найкращим результатом на етапах Кубка світу є 12-е місце в Антхольці, пише Xsport.
Раніше була інформація, що українка тренуватиме збірну Польщі.
Також була інформація, що Санітра продовжить тренувати збірну України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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