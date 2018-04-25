Став відомий склад чоловічої збірної України на наступний сезон

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Після тренерської ради Федерації біатлону України, яка відбулася в Києві, 20 квітня, був остаточно затверджений склад чоловічої збірної на передсезонну підготовку.

У команді словацького наставника Юрая Санітри тренуватиметься 10 біатлоністів, серед яких, як досвідчені, так і молоді спортсмени, пише

Склад чоловічої збірної України на сезон 2018/2019:

Спортсмени: Підручний Дмитро, Прима Артем, Семенов Сергій, Тищенко Артем, Ткаленко Руслан, Доценко Андрій, Дудченко Антон, Труш Віталій, Лесюк Тарас, Цимбал Богдан.

Раніше повідомлялося, що Санітра продовжить тренувати збірну України.

Також була інформація, що двоє біатлоністів завершили виступи в збірній України.