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25.04.2018  14:16

Президент ФБУ: Джима має намір завершити кар'єру

Юлія Джима

Біатлоністка Юлія Джима поки не планує повертатися в спорт.

Про це заявив президент ФБУ Володимир Бринзак, пише сайт федерації.

"Станом на даний момент Юля має намір закінчити кар'єру. Але ми дали їй ще час обміркувати це рішення. В принципі, ми готові запропонувати їй різні варіанти підготовки. Якщо їй підійшла методика Уроша Велепеца, який зараз очолив збірну Словенії, і Джима хоче продовжувати готуватися з ним, ми можемо розглянути і такий варіант", - сказав він.

"Словенська сторона готова нам допомогти, враховуючи торішню підготовку Якова Фака з нашою командою. Розглядаємо і можливість взагалі індивідуальної підготовки. Але в першу чергу, нам треба зрозуміти, чого хоче сама Юля", - зазначив Бринзак.

"Ми ж зі свого боку переконуємо, що закінчувати кар'єру, тільки-тільки підійшовши до піку своїх здібностей, щонайменше, нерозумно", - підсумував президент ФБУ.

Раніше була інформація, що Джима зробила важливу заяву щодо майбутньої кар'єри.





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