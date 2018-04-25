Білоруси, литовці - усі вони росіяни: Підгрушна пояснила, що мала на увазі під словами "російський тренер"
|Олена Підгрушна/biathlon.com.ua
Російський тренер - не обов'язково людина російської національності.
Таку заяву зробила екс-лідер збірної України Олена Підгрушна, яка уточнила свої слова щодо того, що команду із нового сезону очолить російський спеціаліст.
"Мене неправильно зрозуміли. Кажучи, що тренером буде росіянин, я не мала на увазі, що російської національності. Для мене і білоруси, і литовці – вони всі росіяни, тому що вони всі пройшли радянську школу, і вони всі – руські. Тобто не європеєць - німець чи англієць", - каже Підгрушна.
"Я сказала "росіянин", але не мала на увазі, що російської національності. Я не знаю, хто буде, я не знаю прізвищ. Навіть не впевнена, що правильно зрозуміла на рахунок 30 квітня. Чи це буде засідання комісії, чи просто буде зібрання тренерів і спортсменів - навіть цього я точно не знаю", - цитує біатлоністку СпортАрена.
Нагадаємо, попередній керманич жіночої збірної Урош Велепець із Словенії залишив свою посаду.
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