Білоруси, литовці - усі вони росіяни: Підгрушна пояснила, що мала на увазі під словами "російський тренер"

Олена Підгрушна/biathlon.com.ua

Російський тренер - не обов'язково людина російської національності.

Таку заяву зробила екс-лідер збірної України Олена Підгрушна, яка уточнила свої слова щодо того, що команду із нового сезону очолить російський спеціаліст.

"Мене неправильно зрозуміли. Кажучи, що тренером буде росіянин, я не мала на увазі, що російської національності. Для мене і білоруси, і литовці – вони всі росіяни, тому що вони всі пройшли радянську школу, і вони всі – руські. Тобто не європеєць - німець чи англієць", - каже Підгрушна.

"Я сказала "росіянин", але не мала на увазі, що російської національності. Я не знаю, хто буде, я не знаю прізвищ. Навіть не впевнена, що правильно зрозуміла на рахунок 30 квітня. Чи це буде засідання комісії, чи просто буде зібрання тренерів і спортсменів - навіть цього я точно не знаю", - цитує біатлоністку СпортАрена.

Нагадаємо, попередній керманич жіночої збірної Урош Велепець із Словенії залишив свою посаду.