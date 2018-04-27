ЗМІ назвали ім'я росіянина, який очолить збірну України

Андрєй Прокунін

Головним тренером жіночої збірної України з біатлону стане росяінин Андрєй Прокунін.

Про це повідомляє Радянський спорт.

За інформацією видання, офіційно про призначення Прокуніна на посаду оголосять 30 квітня.

До цього російський фіхавець працював зі збірної Південної Кореї з 2016 року.

Нагадаємо, попередній керманич жіночої збірної Урош Велепець із Словенії залишив свою посаду.