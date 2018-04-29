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29.04.2018  12:41

Тренер збірної України розповів, як команда готуватиметься до Ігор у Пекіні

Юрай Санітра / xsport

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра підготував новий тренувальний проект.

Про це повідомляє xsport.

"Я не оцінюю свою роботу так добре, як хотілося б після цього сезону. У мене була мета зробити хороший результат на Олімпійських іграх, але цього не вийшло. Підсумок аналізу, який ми зробили після сезону, був такий, що ми не виконали основне завдання", - розповів керманич біатлоністів.

"Позиція тренера завжди така, що не можна сказати на два або чотири роки буде розрахований твій контракт. Треба показувати результати своєї роботи. Я зробив проект команди на чотири роки, за яким ми будемо готуватися до Пекіна. Але щороку будемо дивитися, чи справляємося ми з програмою", - пояснив Санітра.

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