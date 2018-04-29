Тренер збірної України розповів, як команда готуватиметься до Ігор у Пекіні
|Юрай Санітра / xsport
Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра підготував новий тренувальний проект.
Про це повідомляє xsport.
"Я не оцінюю свою роботу так добре, як хотілося б після цього сезону. У мене була мета зробити хороший результат на Олімпійських іграх, але цього не вийшло. Підсумок аналізу, який ми зробили після сезону, був такий, що ми не виконали основне завдання", - розповів керманич біатлоністів.
"Позиція тренера завжди така, що не можна сказати на два або чотири роки буде розрахований твій контракт. Треба показувати результати своєї роботи. Я зробив проект команди на чотири роки, за яким ми будемо готуватися до Пекіна. Але щороку будемо дивитися, чи справляємося ми з програмою", - пояснив Санітра.
Нагадаємо, що ЗМІ назвали ім'я росіянина, який очолить жіночу збірну України.
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій