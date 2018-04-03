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642 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 10:49
Найтитулованіший біатлоніст світу вирішив завершити кар'єру
|Уле Ейнар Бйорндален
Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален 3-го квітня оголосить про завершення спортивної кар'єри.
Про це інформують телеканали TV2 і NRK.
44-річний біатлоніст шість разів вигравав загальний залік Кубок світу, йому належить рекорд за кількістю перемог на Кубку світу (95-53-31).
Бйорндален є найтитулованішим біатлоністом в історії Олімпійських ігор (8-4-1) і чемпіонатів світу (20-14-11), пише tribuna.com.
У минулому сезоні він не зумів пробитися до складу збірної Норвегії для участі в Олімпійських іграх-2018.
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