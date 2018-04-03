Найтитулованіший біатлоніст світу вирішив завершити кар'єру

Уле Ейнар Бйорндален

Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален 3-го квітня оголосить про завершення спортивної кар'єри.

Про це інформують телеканали TV2 і NRK.

44-річний біатлоніст шість разів вигравав загальний залік Кубок світу, йому належить рекорд за кількістю перемог на Кубку світу (95-53-31).

Бйорндален є найтитулованішим біатлоністом в історії Олімпійських ігор (8-4-1) і чемпіонатів світу (20-14-11), пише tribuna.com.

У минулому сезоні він не зумів пробитися до складу збірної Норвегії для участі в Олімпійських іграх-2018.