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149 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 10:13
Знаменита чешка пропустить сезон-2018/2019
|Габріела Коукалова
Знаменита чеська біатлоністка пропустить наступний сезон.
Про це заявила сама спортсменка виданню Sport.cz.
"На даний момент я взагалі не можу уявити, що повернуся в біатлон. Як буде, так і буде. Я прийму все. Це доля", - цитує Коукалову Трибуна.
З приводу подальшої кар'єри спортсменка поки не прийняла остаточного рішення.
Нагадаємо, що Габріела пропустила минулий сезон, у тому числі й Олімпіаду.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій