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08.04.2018  10:13

Знаменита чешка пропустить сезон-2018/2019

Габріела Коукалова

Знаменита чеська біатлоністка пропустить наступний сезон.

Про це заявила сама спортсменка виданню Sport.cz.

"На даний момент я взагалі не можу уявити, що повернуся в біатлон. Як буде, так і буде. Я прийму все. Це доля", - цитує Коукалову Трибуна.

З приводу подальшої кар'єри спортсменка поки не прийняла остаточного рішення.

Нагадаємо, що Габріела пропустила минулий сезон, у тому числі й Олімпіаду.





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