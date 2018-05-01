Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.05.2018 17:45
Легендарному Бйорндалену запропонували роботу у збірній Росії
Легендарний Уле-Ейнар Бйорндален, який недавно оголосив про завершення кар'єри, може отримати посаду у збірній Росії.
Про те, що восьмиразовий олімпійський чемпіон очолить чоловічу команду РФ, повідомив норвезький телеканал NRK.
Правда ніяких подробиць щодо переговорів 44-річного біатлоніста та російської сторони, не наводиться.
Раніше в Росії звільнили німця Рікко Гросса, який очолював чоловічу збірну з 2015 року.
Нагадаємо, українська біатлоністка Олена Підгрушна підірвала мережу повідомленням, що збірну України очолить росіянин.
Згодом у ЗМІ з'явилося ім'я спеціаліста із РФ, який ймовірно очолить українок.
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