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01.05.2018  17:45

Легендарному Бйорндалену запропонували роботу у збірній Росії

 

Легендарний Уле-Ейнар Бйорндален, який недавно оголосив про завершення кар'єри, може отримати посаду у збірній Росії.

Про те, що восьмиразовий олімпійський чемпіон очолить чоловічу команду РФ, повідомив норвезький телеканал NRK.

Правда ніяких подробиць щодо переговорів 44-річного біатлоніста та російської сторони, не наводиться. 

Раніше в Росії звільнили німця Рікко Гросса, який очолював чоловічу збірну з 2015 року.

Нагадаємо, українська біатлоністка Олена Підгрушна підірвала мережу повідомленням, що збірну України очолить росіянин.

Згодом у ЗМІ з'явилося ім'я спеціаліста із РФ, який ймовірно очолить українок.





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