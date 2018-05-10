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472 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 14:29
Екс-тренер збірної України очолив чоловічу команду Білорусі
|Владімір Королькевич / Sports.ru
Владімір Королькевич отримає посаду старшого тренера чоловічої збірної Білорусі з біатлону.
Про це пише Sputnik. Фахівець буде готувати команду в тандемі з Олєгом Риженковим.
Відзначимо, що сезон 2012/13 Королькевич працював тренером в жіночої збірної України з біатлону.
Після роботи в Україні Королькевич тренував жіночу збірну Росії, а в 2015-му отримав посаду вже на батьківщині, пише xsport.ua.
Раніше повідомлялося, що росіянин все-таки очолив жіночу збірну України.
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