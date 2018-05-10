Екс-тренер збірної України очолив чоловічу команду Білорусі

Владімір Королькевич / Sports.ru

Владімір Королькевич отримає посаду старшого тренера чоловічої збірної Білорусі з біатлону.

Про це пише Sputnik. Фахівець буде готувати команду в тандемі з Олєгом Риженковим.

Відзначимо, що сезон 2012/13 Королькевич працював тренером в жіночої збірної України з біатлону.

Після роботи в Україні Королькевич тренував жіночу збірну Росії, а в 2015-му отримав посаду вже на батьківщині, пише xsport.ua.

Раніше повідомлялося, що росіянин все-таки очолив жіночу збірну України.