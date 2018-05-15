Джима передумала завершувати кар'єру

Юлія Джима

Юлія Джима продовжить кар'єру в складі збірної України, але до сезону вона буде готуватися під керівництвом Уроша Велепеца в складі збірної Словенії.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

"З моменту закінчення сезону і до сьогоднішнього дня ми провели чимало бесід з Джимом, під час яких я намагався переконати Юлю в тому, що завершувати зараз кар'єру занадто рано, і що вона вийшла на той рівень, який дозволяє досягти ще багато чого в біатлоні", - сказав він.

"І я дуже радий, що ми знайшли спільну мову і що Юля продовжить захищати честь України на змаганнях найвищого рівня. Вважаю, що в майбутньому олімпійському циклі Джима буде лідером збірної і разом ми зможемо створити боєздатну команду з прицілом на Пекін-2022", - зазначив Бринзак.

"Ми дійшли спільної думки в питанні передсезонної підготовки з метою зробити її максимально ефективною: оскільки Джимі підійшла методика тренувань Уроша Велепеца, який вивів її на новий якісний рівень результатів, і спортсменка довіряє цьому тренеру, ми домовилися з самим Урошем і зі словенською федерацією про те , що підготовчу роботу Юля буде проходити в складі словенської збірної, за аналогією з тим, як в минуле міжсезоння з нашими дівчатами готувався Яков Фак", - цитує Бринзака Biathlon.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Джима збирається завершити кар'єру в 27 років.