Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 22:31
Слідом за Джимою продовжити кар'єру вирішила і Підгрушна
"Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Олена Підгрушна вирішила не йти із великого спорту.
Про те, що змусило її залишитися у біатлоні у ролі спортсменки, Підгрушна розповіла під час події Motivation Night: Sport Edition.
"За рік роботи в міністерстві (Підгрушна має увазі 2014 рік, коли вона оголосила про те, що йде зі спорту - ред.) я зрозуміла, що не все зробила в спорті, не тільки досягла. І досі ще не всього досягла. Тому стою тут як чинний атлет, буду далі продовжувати свою кар'єру", - цитує Підгрушну СпортАрена.
Нагадаємо, раніше передумала завершувати кар'єру і Юлія Джима.
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