Слідом за Джимою продовжити кар'єру вирішила і Підгрушна

"Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Олена Підгрушна вирішила не йти із великого спорту.

Про те, що змусило її залишитися у біатлоні у ролі спортсменки, Підгрушна розповіла під час події Motivation Night: Sport Edition.

"За рік роботи в міністерстві (Підгрушна має увазі 2014 рік, коли вона оголосила про те, що йде зі спорту - ред.) я зрозуміла, що не все зробила в спорті, не тільки досягла. І досі ще не всього досягла. Тому стою тут як чинний атлет, буду далі продовжувати свою кар'єру", - цитує Підгрушну СпортАрена.

Нагадаємо, раніше передумала завершувати кар'єру і Юлія Джима.