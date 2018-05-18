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18.05.2018  22:31

Слідом за Джимою продовжити кар'єру вирішила і Підгрушна

 

"Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Олена Підгрушна вирішила не йти із великого спорту. 

Про те, що змусило її залишитися у біатлоні у ролі спортсменки, Підгрушна розповіла під час події Motivation Night: Sport Edition. 

"За рік роботи в міністерстві (Підгрушна має увазі 2014 рік, коли вона оголосила про те, що йде зі спорту - ред.) я зрозуміла, що не все зробила в спорті, не тільки досягла. І досі ще не всього досягла. Тому стою тут як чинний атлет, буду далі продовжувати свою кар'єру", - цитує Підгрушну СпортАрена.

Нагадаємо, раніше передумала завершувати кар'єру і Юлія Джима.





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