Варвинець не увійшла до складу збірної України для передсезонної підготовки
|Ірина Варвинець
Тренерський штаб збірної України визначив склади збірних України для передсезонної підготовки.
Жінки
Віта Семеренко
Валя Семеренко
Анастасія Меркушина
Олена Підгрушна
Юлія Журавок
Ольга Абрамова
Яна Бондар
Надія Бєлкіна
Дарина Блашко
Анна Кривонос
Христина Дмитренко
Любов Кіпяченкова
Чоловіки
Дмитро Підручний
Артем Прима
Сергій Семенов
Руслан Ткаленко
Артем Тищенко
Андрій Доценко
Віталій Труш
Тарас Лесюк
Антон Дудченко
Богдан Цимбал
Юлія Джима буде тренуватися зі збірною Словенії під керівництвом тренера Уроша Велепеца.
Раніше президент федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що Ірина Варвинець зможе приступити до тренувань тільки в грудні.
Збір жіночої збірної розпочнеться 23 травня у Чернігові і закінчиться 9 червня. Чоловіча збірна проведе збір у Буковелі з 28 травня по 10 червня.
Наступний етап підготовки пройде в білоруських Рабічах. Жіноча збірна буде там готуватися з 14 червня по 2 липня, а чоловіча - з 23 червня по 10 липня.
21-26 вересня обидві збірні планують взяти участь в літньому чемпіонаті України в Чернігові, пише Biathlon.com.ua.
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