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328 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 22:30
Російський тренер пропустив перший тренувальний табір збірної України
|Андрєй Прокунін
Російський тренер Андрєй Прокунін, який недавно очолив жіночу збірну України, пропустив перший збір команди у Чернігові.
Мова йде про першу частину тренувального збору. За інформацією XSport, Прокунін був відсутній через поважні причини особистого характеру, проте 29 травня він мав приєднатися до розташування команди.
Також стало відомо, що Анастасія Меркушина почала передсезонну підготовку індивідуально і приєднається до загальної групи пізніше. Тоді як разом з командою працює Марія Кручова, якої не було в попередньому списку збірної.
Тренувальний табір жіночої збірної в Чернігові проходитиме до 9 червня.
Нагадаємо, Прокунін отримав запрошення працювати у збірній України від президента ФБУ Володимира Бринзака.
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