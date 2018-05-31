Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1213 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 10:53
Меркушина, слідом за Джимою, покинула розташування збірної України
|Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина тренуватиметься окремо під керівництвом Олега Меркушина.
Про це повідомляє Biathlon.com.ua.
Разом з командою Меркушина буде тренуватися тільки на першому зборі в Чернігові і вже перед стартом сезону. Замість Анастасії до складу включена Валерія Дмитренко.
Ірина Варвинець пропустить сезон, вона буде проводити тренувальну роботу за індивідуальним планом.
Нагадаємо, що Юлія Джима буде тренуватися зі збірною Словенії під керівництвом тренера Уроша Велепеца.
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