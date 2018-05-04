Російський тренер збірної України: Розумію реакцію українських вболівальників на моє призначення

Робота у збірній України - виклик для молодого та амбіційного спеціаліста.

Про це заявив російський тренер Андрєй Прокунін, коментуючи своє призначення на посаду головного тренера жіночої збірної.

"Звичайно, я розумію реакцію частини українських уболівальників на моє призначення. Розумію також, що змінити думку людей буде складно", - каже Прокунін.

"Я хочу сказати, що робота зі збірною України - це певний професійний виклик для мене. Це цікаво, і в той же час хвилююче, відповідальність при цьому колосальна, хочеться адже на фініші показати максимальний результат", - цитує росіянина biathlon.com.ua.

Нагадаємо, кандидатуру Проскуріна було затверджено ще 1 травня, тоді як повідомили про це лише зараз.

При цьому президент ФБУ розповів, чому на посаду було призначено саме російського спеціаліста.

Нагадаємо, інформацію про те, що збірну очолить росіянин спочатку надала Олена Підгрушна.

Згодом вона у доволі кумедній манері відхрестилася від своїх слів.