Російський тренер розповів, чи залишиться у збірній України титулована Підгрушна

Олена Підгрушна

Олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу Олена Підгрушна продовжить тренуватися у розташуванні збірної України.

Таку заяву в інтерв'ю biathlon.com.ua зробив новоспечений головний тренер жіночої команди Андрєй Прокунін.

"Вона (Олена Підгрушна - ред.) заявила, що буде далі тренуватися, проявила зацікавленість і підтримала мене, за що їй величезне спасибі", - каже росіянин.

"На сьогоднішній день є домовленість, що ми працюємо в одній групі", - уточнив Прокунін.

Нагадаємо, інформацію про те, що збірну очолить росіянин спочатку надала саме Олена Підгрушна.

Згодом вона у доволі кумедній манері відхрестилася від своїх слів.