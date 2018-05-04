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412 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 12:45
Російський тренер розповів, чи залишиться у збірній України титулована Підгрушна
|Олена Підгрушна
Олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу Олена Підгрушна продовжить тренуватися у розташуванні збірної України.
Таку заяву в інтерв'ю biathlon.com.ua зробив новоспечений головний тренер жіночої команди Андрєй Прокунін.
"Вона (Олена Підгрушна - ред.) заявила, що буде далі тренуватися, проявила зацікавленість і підтримала мене, за що їй величезне спасибі", - каже росіянин.
"На сьогоднішній день є домовленість, що ми працюємо в одній групі", - уточнив Прокунін.
Нагадаємо, інформацію про те, що збірну очолить росіянин спочатку надала саме Олена Підгрушна.
Згодом вона у доволі кумедній манері відхрестилася від своїх слів.
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