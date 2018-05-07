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07.05.2018  19:17

Бринзак розповів, хто, крім тренера з Росії, допомагатиме жіночій збірній

Володимир Бринзак / Апостроф

У тренерському штабі жіночої збірної України з біатлону відбудуться кадрові зміни.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Віталій Руденчік покинув команду. Тепер у нас буде працювати сервісмен зі Словаччини Отченаш - батько біатлоніста Мартіна Отченаша. Він довгий час працював зі збірною Словаччини. Крім цього, в команду прийшли російські сервісмени Віролайнен та Мєдвєдєв. Також продовжить працювати український фахівець Сергій Михайленко", - розповів функціонер.

"Допомагати команді, напевно, буде і українська лижниця Валентина Шевченко. Вона буде допомагати дівчатам у відкатці лиж перед стартами, а молоді ставити правильну техніку лижного ходу", - пояснив Бринзак.

"Якщо в національній команді буде тільки Прокунін і Лісників, то, можливо, будемо ще шукати тренера зі стрільби. Якщо залишаться Махлай і Шамрай, то такої необхідності немає. Вони досвідчені фахівці і зможуть допомогти дівчатам зі стрільбою. Усе буде відомо після першого збору в Чернігові", - цитує фахівця xsport.

Нагадаємо, що Бринзак пояснив, чому збірну України довірили росіянину.





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