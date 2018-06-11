Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
394 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
11.06.2018  09:31

Українська біатлоністка пояснила причину невдалих результатів у минулому сезоні

Ольга Абрамова

Українська біатлоністка Ольга Абрамова серйозно перебрала з навантаженнями в минулому сезоні.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Рада, що в нас підібрався такий тренерський колектив, і те, що ми працюємо розширеним складом. Набагато веселіше стало. На ігрових вправах у нас такі заруби бувають. Нещодавно грали в хокей з м'ячем, так за 4 роки це напевно вперше, що не на життя, а на смерть рубалися. Це наша улюблена командна гра", - з відвертістю розповідає Абрамова.

"У минулому сезоні я дуже сильно перебрала з навантаженнями. Причому я все робила по тренувальному плану. Але виступати і розуміти, що виконала все на 100 відсотків, а результату зовсім немає ...", - розповідає біатлоністка.

"Був такий стан, що я начебто сильна, але виходжу на дистанцію і взагалі рук-ніг не відчуваю. Тобто там був конкретний перебір з навантаженнями. Мені особистий тренер сказала: Треба мати талант, щоб тебе так загнати", - продовжує Абрамова.

"Андрія Прокуніна я знаю вже давно. Я рада, що він прийшов до нас в команду. Звичайно, відповідальності йому додалося, це все-таки не корейська команда. Тут великий жіночий колектив, причому амбітний, всі вже зі званнями, планка у всіх висока, тому на меншу вже ніхто не згоден", - наводить слова Абрамової Xsport.

Нагадуємо, Анастасія Меркушина розповіла про екс-тренера збірної України.

Раніше повідомлялося, що Джима передумала завершувати кар'єру.





Читай також
Меркушина: Після Пхенчхана я була просто вбита
Меркушина, слідом за Джимою, покинула розташування збірної України
Ольга Абрамова та Юлія Журавок стали призерами етапу Кубку IBU
72-річний голова Міжнародного союзу біатлоністів розважався з повіями за кошт росіян
Чеська біатлоністка Коукалова розповіла, як танцювала стриптиз перед весіллям
Останні публікації
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Божествений хвостик у США та геніальний Зідан у фіналі домашньої першості. Історія чемпіонатів світу

Вперше в історії світового футболу проведення чемпіонату довірили країні, де футбол не був і не є спортом № 1. Проте, турнір вдався, а рекорд відвідуваності, встановлений в США, не перевершений до цих пір, незважаючи навіть на збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонату світу.
 
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

"Рука Бога", крах надій команди Лобановського та величний Франц Беккенбауер. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Багато хто називає цей чемпіонат світу турніром Дієго Марадони. Можна сперечатися і не погоджуватися з цією думкою, але факт залишається фактом ‐ ні до, ні після цього роль одного гравця в перемозі команди на світовій першості не була такою значною.
 
Усі публікації
Новини
12:33
Футбол. Легенда українського футболу покидає Динамо
12:19
Футбол. Команда Ярмоленка зіграє з грандами світового футболу
12:00
ЧС-2018. У мережі з'явився жахаючий ролик про Чемпіонат світу в Росії. ВІДЕО
11:52
Бокс. Аутсайдер поєдинка між Істером і Гарсією також хоче битися з Ломаченком
11:30
Дзюдо. Українець завоював срібло на важливому міжнародному старті
10:55
ЧС-2018. Півзахисник Шахтаря у складі збірної Бразилії прибув до Росії
10:40
Теніс. Світоліна втратила четверту сходинку в рейтингу WTA
09:59
Футбол. Стала відома дата, коли ПСЖ оголосить про трансфер легендарного голкіпера
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!