Українська біатлоністка пояснила причину невдалих результатів у минулому сезоні
|Ольга Абрамова
Українська біатлоністка Ольга Абрамова серйозно перебрала з навантаженнями в минулому сезоні.
Про це розповіла сама спортсменка.
"Рада, що в нас підібрався такий тренерський колектив, і те, що ми працюємо розширеним складом. Набагато веселіше стало. На ігрових вправах у нас такі заруби бувають. Нещодавно грали в хокей з м'ячем, так за 4 роки це напевно вперше, що не на життя, а на смерть рубалися. Це наша улюблена командна гра", - з відвертістю розповідає Абрамова.
"У минулому сезоні я дуже сильно перебрала з навантаженнями. Причому я все робила по тренувальному плану. Але виступати і розуміти, що виконала все на 100 відсотків, а результату зовсім немає ...", - розповідає біатлоністка.
"Був такий стан, що я начебто сильна, але виходжу на дистанцію і взагалі рук-ніг не відчуваю. Тобто там був конкретний перебір з навантаженнями. Мені особистий тренер сказала: Треба мати талант, щоб тебе так загнати", - продовжує Абрамова.
"Андрія Прокуніна я знаю вже давно. Я рада, що він прийшов до нас в команду. Звичайно, відповідальності йому додалося, це все-таки не корейська команда. Тут великий жіночий колектив, причому амбітний, всі вже зі званнями, планка у всіх висока, тому на меншу вже ніхто не згоден", - наводить слова Абрамової Xsport.
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